دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإثنين، استضافة العاصمة السعودية الرياض بطولة كرة القدم الوطنية الهندية، التي تحمل مسمى "كأس هيرو سانتوش"، خلال فترة تمتد من 1 إلى 4 مارس/ آذار المقبل.

وذكر اتحاد كرة القدم في السعودية عبر موقعه الرسمي أن استضافة البطولة تأتي ضمن مذكرة التفاهم التي وقعها الاتحاد السعودي مع نظيره الهندي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز أطر التعاون مع كافة الاتحادات بمختلف القارات.

وتقام بطولة "كأس هيرو سانتوش" خارج الهند للمرة الأولى. وشهدت في بداياتها مشاركة 12 ناديًا بنظام دور المجموعات ومن ثمّ خروج المغلوب.

وستحتضن الرياض منافسات الدور نصف النهائي والمباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من البطولة الهندية، وذلك على أرض استاد الملك فهد الدولي.

ويلتقي نادي بنجاب مع نظيره ميغالايا، وسيرفيزس مع منافسه كارناتاكا، في الدور ما قبل النهائي.

وسبق للسعودية أن استضافت منافسات كأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الإيطالي.