أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- ألقى مشجعو كرة القدم التركية دمى محشوة على ملعب فودافون خلال مباراة بين بشكتاش وأنطالياسبور، الأحد، لإظهار دعمهم للأطفال المتضررين من الزلزال.

وتوقفت المباراة عند الدقيقة الرابعة و17 ثانية وهو الوقت الذي ضرب فيه الزلزال جنوب شرق تركيا الساعة 4:17 صباحًا بالتوقيت المحلي في 6 فبراير/شباط.

وأمطر المشجعون أرضية الملعب بدمى الدببة وغيرها من ألعاب الأطفال بألوان وأحجام مختلفة وهي التي سيتم إرسالها إلى الأطفال المتضررين من الزلزال عبر نادي بشكتاش.

واندفع اللاعبون لجمع الدمى بينما ظهرت على شاشة لوحة النتائج أرقام لوحات تسجيل المقاطعات الـ11 المتأثرة في تركيا.

كما هتف بعض مشجعي بشكتاش مطالبين بـ"استقالة الحكومة" احتجاجًا على رد فعل حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الزلزال، والذي يعتبره الكثيرون في تركيا بطيئًا وغير كافٍ.

ودعا شريك أردوغان في الحكومة، زعيم الحركة القومية التركية، دولت بهجلي، إلى لعب مباريات كرة القدم بدون مشجعين واستقال من عضوية نادي بشكتاش لكرة القدم.

من جانبها، أطلقت جماهير القطب الآخر لكرة القدم التركية، فنربخشة، هتافات مطالبة باستقالة الحكومة، السبت، أيضا.