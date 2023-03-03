دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علّق رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، على عزم ابنه، الشيخ جاسم بن حمد، الاستثمار في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مشيرا إلى أنه "لا يحبذ هذا النوع من الاستثمارات".

وقال حمد بن جاسم في مقابلة مع "بلومبرغ": "أنت تعلم أنني لست محبا لكرة القدم وقد تحدثنا عن ذلك مرارا"، حسب قوله.

وأردف رئيس الوزراء القطري الأسبق قائلا: "وبالنسبة لي أنا لا أحبذ هذا الاستثمار، رغم أنه قد يكون استثمارا جيدا".

وتابع حمد بن جاسم قائلا: "بعض أبنائي يحبون ذلك ويناقشون معي دائما سبب عدم الاستثمار في ذلك (كرة القدم) ويضغطون بشدة لكنني أعتقد أن هذا ليس اختصاصي".

وختم حمد بن جاسم حديثه عن الصفقة المحتملة: "أنا مستثمر، وإذا كان ذلك الاستثمار جيدا سأفكر بالأمر، لكن إذا لم يكن كذلك فلن أنظر له على أنه فرصة للإعلانات"، على حد قوله.

وتقدم الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، بعرض رسمي للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بنسبة 100%.

وكانت قد نقلت وسائل إعلام بريطانية أنباء عن عزم الإدارة الحالية لمانشستر يونايتد، تأجيل عملية بيع النادي حتى الصيف المقبل.