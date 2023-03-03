دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لفتت علامات ظهرت على جسد اللاعب المصري لنادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، الانتباه، وذلك بعد إهدائه قميصه للمشجعين إثر الفوز على وولفرهامبتون ووندررز في الدوري الإنجيزي الممتاز، الأربعاء.

ونشر ليفربول مقطع فيديو يُظهر خلع صلاح قميصه أثناء مغادرة الملعب ومنحه إياه للمشجعين الذين انتظروه على مدخل النفق المؤدي لغرف تبديل الملابس.

وظهرت علامات العلاج بالحجامة على ظهر اللاعب المصري ما أثار تفاعلا واسعا حول لجوء صلاح لهذه الطريقة من العلاج.

وكان قد تغلب ليفربول بثنائية نظيفة على "وولفز" ليستعيد نغمة الانتصارات بعد التعثر أمام كريستال بالاس.

وأصبح "ألريدز" على بعد ست نقاط من المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، وهو الهدف الذي يضعه الفريق هذا الموسم.