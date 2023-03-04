دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دعا يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، وإريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، الجماهير إلى إيقاف "الهُتافات المأساوية"، قبل مواجهة الفريقين على أرضية ملعب "أنفيلد"، مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وأصدر "الريدز" و "الشياطين الحمر" بياناً مشتركًا عبر الموقع الرسمي، يحمل المطالبة بإنهاء الهُتافات والإساءات عبر الإنترنت المتعلقة بأحداث "مأساوية" خاصة بالفريفين، راح ضحيتها عشرات الأشخاص، منها كارثة هيسيل وهيلزبورو، وحادثة ميونخ عندما تحطمت طائرة مانشستر يونايتد.

قال مدرب ليفربول: "أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل التنافس بين ليفربول ومانشستر يونايتد خاصًا للغاية هو أنه شديد للغاية ولا ينبغي لأحد أن يرغب في تغيير هذا".

وأضاف كلوب: "لكن في الوقت نفسه، عندما يصبح التنافس شديدًا للغاية، يمكن أن يذهب إلى أماكن ليست جيدة لأي شخص، ولا نحتاج إلى هذا".

وأردف المدرب الألماني: "نريد الضجيج، نريد أن تكون المناسبة حزبية ونريد أن يكون الجو حماسيًا، ما لا نريده هو أيّ شيء يتجاوز ذلك وهذا ينطبق بشكل خاص على نوع الهتافات التي لا مكان لها في كرة القدم".

من جانبه، قال مدرب "الشياطين الحمر": "التنافس بين مانشستر يونايتد وليفربول هو من أعظم التنافس في كرة القدم العالمية، كلّنا نحب شغف الجماهير عندما تلتقي فرقنا، ولكن هناك خطوط لا ينبغي تجاوزها".

وتابع: "من غير المقبول استخدام خسارة الأرواح، فيما يتعلق بأيّ مأساة، قد حان الوقت لتتوقف، هؤلاء المسؤولون لا يشوهون سمعة أنديتنا فحسب، بل يشوهون سمعة أنفسهم والمشجعين ومدننا العظيمة أيضًا".

وتُعرف مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد على أنها أبرز المواجهات التنافسية في الدوري الإنجليزي، على مرّ التاريخ.