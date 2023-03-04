دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحرز اللاعب فيل فودين هدفاً أسهم في فوز فريقه مانشستر سيتي على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 0/2، في مواجهة أقيمت على أرض استاد الاتحاد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 26 في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

تمكّن المهاجم (22 عامًا) من إحراز هدف "السيتيسينز" الأول عند الدقيقة 15 من زمن المباراة.

جاء هدف فودين بطريقة جميلة للغاية، إذ قام بفاصل مهاري من خلال مراوغة لاعبي المنافس، ثمّ وضع الكرة في الشباك بتسديدة من داخل الصندوق.



جذب هدف فيل فودين الانتباه، وقد أثنى عليه عدد من المغرّدين في موقع تويتر.

أصبح فودين أصغر لاعب يساهم في تسجيل 50 هدفًا بقميص مانشستر سيتي في البريميرليغ، إذ سجّل 33 هدفًا وقدّم 17 تمريرة حاسمة.