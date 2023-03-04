(CNN) -- أعلن نادي برشلونة الإسباني عن التعاقد مع اللاعب جواو مينديز، البالغ من العمر 18 عاماً، نجل أسطورة كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينيو، الذي سبق ولعب للفريق الكتالوني.

ووقع مينديز صفقة، الخميس، للانضمام إلى برشلونة، قادماً من نادي كروزيرو البرازيلي.

والشاب الّذي كان قد أخفى في السابق هويته على أنّه نجل نجم البرازيل السابق عندما انضمّ لأول مرة إلى فريق بيلو هوريزونتي، جاء إلى برشلونة لإجراء محاكمة في يناير/ كانون الثاني قبل التوقيع مع النادي بشكل دائم.

وسينضم مينديز إلى أكاديمية "لا ماسيا" الشهيرة في برشلونة، والّتي أنتجت بعضاً من أعظم مواهب النادي مثل بيب غوارديولا (مدرب مانشستر سيتي الآن)، ليونيل ميسي (يلعب الآن لباريس سان جيرمان)، وتشافي (مدرب الفريق الكتالوني حاليا).

ومينديز هو مهاجم بالقدم اليسرى، ويفضل اللعب كمهاجم ولكن يمكنه اللعب في أيّ مكان في خط المقدمة.

يسير الشاب على خطى والده الّذي أمضى خمس سنوات ناجحة مع "البلوغرانا"، إذ شارك في 207 مباراة وأحرز 94 هدفاً.

وخلال الفترة الّتي قضاها في كاتالونيا، فاز رونالدينيو بلقبين في (لا ليغا) ودوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز الفردية، بما في ذلك جائزة الكرة الذهبية عام 2005.

كان رونالدينيو في برشلونة مع ابنه، وكذلك ظهر مؤخراً في دوري الملوك لزميله السابق جيرارد بيكيه.

والبطولة، التي انطلقت في ديسمبر/ كانون الأول، هي مسابقة من 7 لاعبين بدأها بيكيه جنباً إلى جنب مع لاعبين إسبان آخرين ومشاهير ولاعبي كرة قدم سابقين.

تمّ اختيار كلّ فريق من قبل مدربيهم من خلال مسودة، بالإضافة إلى وجود خيارين إضافيين للضيوف، مثل رونالدينيو، الذين ينضمون إلى فريق في مباراة واحدة، ومن النجوم البارزين الآخرين الذين سيلعبون في تلك المسابقة سيرجيو أغويرو وخافيير سافيولا وجوان كابديفيلا وإيكر كاسياس.

ومن بين قواعدها الغريبة، الّتي تمّ التصويت عليها من قبل المعجبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ركلات الترجيح المأخوذة من منتصف الملعب.

ويتمّ بث المباريات مباشرة على "Twitch" و "YouTube" و "TikTok"، واجتذب ظهور رونالدينيو أكثر من مليوني مشاهد عبر مواقع البث المختلفة، وفقاً لمخططات الرياضات الإلكترونية.