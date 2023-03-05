دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص اللاعب الأوروغوياني إدينسون كافاني على تهنئة زميله السابق، الفرنسي كيليان مبابي، بعد أن بَاتَ هدّاف نادي باريس سان جيرمان على مر التاريخ.

اعتلى مبابي صدارة جدول ترتيب هدّافي النادي الباريسي برصيد 201 أهداف بعد لعب 274 مباراة، متجاوزاً كافاني الذي أحرز 200 هدف خلال 301 مباريات.

كتب المهاجم الأوروغوياني في حسابه عبر موقع إنستغرام: "تهانينا كيليان مبابي على رقمك القياسي الجديد، اجلب مشجعي باريس سان جيرمان إلى القمة"، فيما تفاعل المهاجم الفرنسي برمز تعبيري.

لعب كافاني بجوار مبابي بين عامي 2018 و2020، وتُوجا مع الفريق بعددٍ من الألقاب في المسابقات المحلية.

يرتدي كافاني (36 عامًا) قميص نادي فالنسيا الإسباني، هذا الموسم، وقد ساهم في إحراز 6 أهداف في مسابقة (لا ليغا)، بينما يرتبط كيليان مبابي (24 عامًا) بعقدٍ مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2025.