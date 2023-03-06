الاتحاد الأسترالي "غير مرتاح" لرعاية السعودية لكأس العالم للسيدات 2023

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم (Football Australia)، الإثنين، أنه "غير مرتاح" لتوقيع عقد رعاية مع هيئة السياحة السعودية لبطولة كأس العالم 2023 للسيدات التي من المقرر أن تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين.

وقال المدير التنفيذي لـ"Football Australia"، جيمس جونسون: "لقد قام Football Australia بإجراء استشارات مع الملاك بما في ذلك الحكومة والشركاء التجاريين وكان هناك إجماع ساحق بأن هذه الشراكة لا تتوافق مع رؤيتنا جميعا للبطولة".

وتابع جونسون: "في حين أن الفيفا لم يؤكد الشراكة، وبناءً على المشاورات التي أجريناها مع الملاك الرئيسيين، فإن موقفنا الخاص ينص على أننا لن نكون مرتاحين بوجود هذه الشراكة".

وأردف المسؤول الأسترالي قائلا: "وفي الوقت الذي ننتظر فيه المزيد من الوضوح والمعلومات عن تفاصيل الشراكة من الفيفا، نستمر في نقل هذه الرسالة الواضحة نيابة عن Football Australia وFootball New Zealand ومجتمعنا".

وحاولت CNN التواصل مع الفيفا ومع هيئة السياحة السعودية الرسمية "Visit Saudi"، للحصول على تعليق.

وفي فبراير/شباط، عندما ظهرت التقارير الأولى عن الشراكة، أصدر اتحاد كرة القدم الأسترالي واتحاد كرة القدم النيوزيلندي بيانين عبرا فيهما عن قلقهما بشأن عدم استشارتهما بشأن الصفقة.