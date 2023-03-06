دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تسبب أحد المشجعين بإصابة طفيفة للاعب ليفربول، أندي روبرتسون، في المباراة التي انتصر فيها "الريدز" بسباعية نظيفة على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد، الأحد، ما أغضب مدرب الفريق، الألماني يورغن كلوب، ودفعه للصراخ على المشجع.

وبعد تسجيل الهدف السابع عن طريق البرازيلي، روبيرو فيرمينو، ذهب لاعبو ليفربول للاحتفال على جانب ملعب "أنفيلد".

وفي الوقت الذي كان يقوم فيه لاعبو "الريدز" بالاحتفال بالهدف السابع، اقتحم أحد المشجعين الملعب وتزحلق نحو لاعبي ليفربول، مما تسبب بإصابة طفيفة لروبرتسون وكورتس جونز.

وتدخل الطاقم الطبي لليفربول لمعالجة الظهير الأيسر للفريق، في الوقت الذي اقتاد فيه عناصر الأمن المشجع لخارج أرضية الملعب.

Credit: Michael Regan/Getty Images

وظهر كلوب وهو يصرخ غضبا على المشجع لتسببه بإصابة لاعبيه في حين حاول الحكم الرابع تهدئة المدرب الألماني.