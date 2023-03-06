دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علق محمد صلاح على إنجازه مع نادي ليفربول، إذ بَاتَ الهدّاف التاريخي لـ "الريدز" في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 129 هدفًا، متجاوزًا اللاعب السابق روبي فاولر، الذي أحرز 128 هدفًا.

وساهم مهاجم "الفراعنة" في إحراز 4 أهداف في قمة مباريات البريميرليغ، التي حسمها ليفربول على حساب منافسه مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة، مساء الأحد.

تحدث صلاح لشكبة "Sky Sports" عقب نهاية المباراة، قائلاً: "إنه لأمر خاص أن تفوز بمباراة كهذه، نحن بحاجة إلى التحلي بالتواضع والفوز بمبارياتنا، نأمل أن يعطينا ذلك دفعة كبيرة".

عن اعتلائه ترتيب هدّافي "الريدز"، قال صلاح "إنّه خاص جدًا، لا أستطيع الكذب، الحصول على ذلك اليوم ضد مانشستر يونايتد أمر لا يصدق".

فيما أشاد قائد الفريق، جوردان هندرسون، بالنحم المصري، قائلاً: "أنا سعيد حقًا من أجله، ليس من قبيل المصادفة أن يحصل على هذه الأرقام".