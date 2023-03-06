(CNN) -- ظهر إريك تين هاغ، مدرب نادي مانشستر يونايتد، غاضبًا على خط التماس، عندما كان يشاهد انهيار فريقه أمام منافسه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

في وقت سابق، تمّت الإشادة بالمدرب الهولندي لأنه قلب حظوظ "الشياطين الحمر"، لكن الهزيمة بسباعية بيضاء من "الريدز"، التي كانت أسوأ خسارة للفريق في مسابقة البريميرليغ منذ عام 1931، قد أظهرت أنه لا يزال هناك طريق طويل لقطعه.

قال تين هاغ للصحفيين بعد المباراة: "لم يكن الأمر يتعلق بلاعب أو لاعبين اثنين، كان الفريق بأكمله، رأيتُ 11 لاعبًا مذعورًا"، مُضيفاً: "هذا غير احترافي، هذا ليس مانشستر يونايتد، لدينا معايير أخرى، لم تكن هذه هي المعايير التي نريد إظهارها".

تابع: "نحن نخذل الجماهير لذا هذا هو الأكثر إزعاجاً"، موضحاً: "بالنسبة إلى (المشجعين) الذين بقوا كان الأمر صعبًا، وعلينا حقاً أن نشكرهم".

وأكمل تين هاغ: "لا يمكنني إلقاء اللوم على أولئك الذين يرحلون لأنه كان أداء سيئاً حقاً ومدمرًا، قد خذلنا المشجعين".

نتيجة مخيفة

بينما كان لاعبو مانشستر يونايتد يداوون جراحهم بعد يوم قاسٍ، ليفربول كان ينعم بتوهج بنتيجة لا تنسى.

كان المدير الفني يورغن كلوب يبتسم عندما تحدّث إلى وسائل الإعلام بعد المباراة، قال: "نتيجة مخيفة، أداء فائق، كان أداءً رائعًا حقاً منذ البداية، اعتقدت أن الطريقة التي بدأنا بها المباراة كانت مميزة والأفضل من فترة طويلة جدًا".

أشاد المدرب الألماني بنجم الفريق، محمد صلاح، بعد أن بَاتَ الهدّاف التاريخي للنادي في مسابقة البريميرليغ، قائلا: "لقد حقق شيئاً مميزًا حقًا، يجب ألا ننسى ذلك لمجرد أننا اعتدنا عليه تسجيل الكثير من الأهداف".

وأردف: "خاص جدًا، لاعب مميز جدًا، ولد مميز جدًا، يجب أن يكون فخورًا بذلك حقًا".

على الرغم من النتيجة الكبيرة، لا يزال نادي مانشستر يونايتد يتقدم بفارق 7 نقاط على ليفربول في الدوري، لكن الأخير يتقدم بفارق 3 نقاط فقط عن توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الرابع والمؤهل لدوري أبطال أوروبا، مع مباراة مؤجلة.

يأمل إريك تين هاغ أن يكون فريقه مرناً بما يكفي للتخلص من خيبة الأمل، إذ يواجه نادي ريال بيتيس في الدوري الأوروبي، الخميس المقبل.