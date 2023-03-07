دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال ليونيل ميسي إن مواجهة نادي باريس سان جيرمان مع بايرن ميونخ ستكون "صعبة ومعقدة"، مؤكدًا قدرة فريقه على العودة ةالتأهل للدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022.

كانت مباراة الذهاب بين الفريقين في دور الـ 16 قد انتهت بفوز "البافاري" بهدف نظيف، على أن يلتقيا مجددًا مساء غدٍ الأربعاء، على أرض ملعب "أليانز أرينا" في ألمانيا.

عندما سئل النجم الأرجنتيني إن كان للمشاعر والحماس دور في حسم مباراة الإياب، قال لموقع النادي الباريسي الرسمي: "بدون أدنى شك، نعم لها دور"، مُضيفاً: "من المهم الدخول في هذه اللعبة بهذه الطريقة، قبل (مباراة الذهاب) لم نكن في أفضل حال".

وتابع بالقول: "لكن أعتقد أنّنا حققنا انتصارين مهمين مؤخراً لتعزيز الفكرة والفريق، نحن نذهب إلى ميونخ، إذ ستكون مباراة صعبة ومعقدة".

وأردف ميسي: "المباراة الأولى تمّ تحديدها بتفاصيل صغيرة، من الصعب للغاية الفوز في ملعبهم، ولكن أعتقد أنّنا جاهزون جيداً وقادرون على قلب الموازين".

وأكمل ليونيل ميسي: "أشعر أنّني بحالة جيدة جداً، أعتقد أن الفريق بشكل عام قد تغيّر في المباريات القليلة الماضية".

وأتمّ النجم الأرجنتيني: "لدينا وجه مختلف، من الواضح أن الانتصارات تساعدنا على العمل براحة البال، مع ديناميكية مختلفة، وأن نكون أكثر سعادة أيضاً هو أمر جيد عندما يتعلق الأمر بالعمل، هناك أمل كبير في أن نتمكن من مواصلة رحلتنا في دوري الأبطال، سنواصل محاولة القيام بذلك".