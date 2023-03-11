دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسر نادي الأهلي المصري من نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بخمسة أهداف مقابل اثنين، في مواجهة أقيمت على أرض الأخير، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

بهذه الهزيمة، تضاءلت حظوظ "المارد الأحمر" في بلوغ الدور الثاني، إذ تجمد رصيده عند النقطة الرابعة في المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الثانية، بفارق 6 نقاط عن المتصدر و 5 عن الوصيف.

وأعرب رياضيون وإعلاميون ومغرّدون عن غضبهم عبر موقع تويتر، عقب تأزم موقف الأهلي في مسابقة التشامبيونزليغ الإفريقي لموسم 2023/2022.

وغرّد أحمد حسام ميدو: "رأيي بصراحة أن فرقة الأهلي وحشة جدًا.. في لاعيبة بيزعقوا بس على الفاضي والمليان إنما كورة مفيش حاجة خالص.. لاعيبة اتعودت إنها مهما كانت وحشة اللجان هتحميهم وتسيطهم!! حديث الشناوي عن توقيت المباراة والملعب بيبينلك الحالة الذهنية للاعبين قبل المباراة".

وقال الإعلامي إبراهيم فايق: "بيرسي تاو وحده!! والباقي لم يسافر إلى جنوب إفريقيا.. دفاع ووسط الأهلي كان مهلهل واستمر في ارتكاب الأخطاء فيما أهدرت المجموعة الهجومية الفرص المتاحة للتسجيل.. الموقف أصبح معقدًا بسبب ظهور سيء. الفريق افتقد التركيز والاعتناء وتحمل المسؤولية. للأسف أداء ونتيجة مخزية للأهلي".

كتب الصحفي إبراهيم عبد الجواد: "مفيش روح مفيش تركيز ومفيش ضغط وبتخسر كل الالتحامات .. مفيش أي رد فعل وأنت خسران. وأنت في منتهي السوء مضيع جولين رسمي. صعب كولر يتحمل المسؤولية لوحده والفريق كله خارج الخدمة. الوحيد اللي كان بيحاول هو بيرسي تاو".

وكتب أحد المُغرّدين: "الأهلي خسر خمسة تاني من نفس الفريق يا ترى ما هي الحجة هذه المرة هل الساعة البيولوجية ولا اللاعيبة تقلت في الأكل. أكيد الأهلي يتعاقد مع موكوينا مدرب ‎#صن_دوانز مثلما فعل مع موسيماني أصله بيحب اللي بيكسبه بالخمسة".



وأضاف آخر: "الأهلي لم يسافر جنوب إفريقيا وفنيا الفريق والجهاز في أسوأ حالاتهم وسيظل أي فريق مصري أو منتخب هيلعب أمام أي جماهير رجليهم مش هتشيلهم لأنه اللعيبة الموجودة دي في آخر 10 سنين ميعرفوش يعني إيه جمهور".