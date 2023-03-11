(CNN)-- أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، الجمعة، أن غاري لينيكر لن يقدم "مباراة اليوم"، برنامج كرة القدم البريطاني الشهير، بعد جدل حول تغريدة كتبها في وقت سابق من الأسبوع.

يوم الثلاثاء، غرد لينيكر على مقطع فيديو نشره على تويتر من قبل وزارة الداخلية البريطانية يعلن سياسة الحكومة لطالبي اللجوء، قائلا: "يا إلهي، هذا أكثر من بشع".

ثم تابع: "لا يوجد تدفق هائل. نستقبل لاجئين أقل بكثير من الدول الأوروبية الكبرى الأخرى. هذه مجرد سياسة قاسية بما لا يقاس موجهة إلى الأشخاص الأكثر ضعفًا بلغة لا تختلف عن تلك التي استخدمتها ألمانيا في الثلاثينيات".

وقال بيان صادر عن هيئة الإذاعة البريطانية إن قرار لينيكر بالتراجع جاء بعد "مناقشات مكثفة" مع لاعب منتخب إنجلترا السابق وفريقه.

وقال البيان: "قلنا إننا نعتبر نشاطه الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي انتهاكًا لإرشاداتنا".

"قررت BBC أنه سيتوقف عن تقديم مباراة اليوم حتى نتوصل إلى موقف متفق عليه وواضح بشأن استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي".

"عندما يتعلق الأمر بقيادة تغطيتنا لكرة القدم والرياضة، فإن غاري لا يعلى عليه. لم نقل أبدًا أن غاري يجب أن يكون بدون رأي، أو أنه لا يمكنه أن يكون لديه وجهة نظر في القضايا التي تهمه، لكننا قلنا إنه يجب أن يبتعد كثيرًا عن الانحياز إلى جانب في القضايا السياسية الحزبية أو الخلافات السياسية".

رفض فريق لينيكر التعليق على بيان BBC عندما اتصلت به CNN.

لا يوجد مقدمون أو نقاد أو معلقون على مباراة اليوم

لن يظهر أي مذيعين أو نقاد في عرض مباراة اليوم، بعد سلسلة من بيانات الدعم لينيكر.

وأعلن لاعبا كرة القدم السابقين آلان شيرر وإيان رايت على تويتر أنهما أبلغا BBC أنهما لن يظهران في البرنامج.

وكتب شيرر على تويتر: "لقد أبلغت BBC أنني لن أظهر في (برنامج) مباراة اليوم، ليلة الغد".

وغرد رايت: "الجميع يعرف ما تعنيه مباراة اليوم بالنسبة لي، لكنني أخبرت BBC أنني لن أفعل ذلك غدًا. تضامن".

قال متحدث باسم BBC مساء الجمعة: "قال بعض نقادنا إنهم لا يرغبون في الظهور في البرنامج بينما نسعى لحل الموقف مع غاري. نحن نتفهم موقفهم وقررنا أن يركز البرنامج على أحداث المباريات دون تقديم استديو أو نقاش".

دان ووكر، مقدم برنامج الإفطار و Football Focus السابق في BBC، غرد أيضًا: "اعتدت الجلوس مع غاري لينيكر في (برنامج) مباراة اليوم... لست متأكدًا من أنني سأحبه في نهاية هذا الأسبوع. ما هذه الفوضى!"

في وقت لاحق يوم الجمعة، أعلن معلقو BBC ستيف ويلسون وكونور ماكنمارا وروبين كوين وستيفن ويث في بيان مشترك قرارهم بالتنحي عن عرض هذا الأسبوع.

في غضون ذلك، أعرب اتحاد BECTU الذي يمثل موظفي BBC، عن قلقهم يوم الجمعة بشأن قرار الهيئة.

وقالت فيليبا تشايلدز، رئيسة BECTU، في بيان: "هذا قرار مقلق للغاية من هيئة الإذاعة البريطانية. إن ذلك سيعطي مظهرًا بأنهم رضخوا للضغوط السياسية من الوزراء لإبعاد شخص ما عن الهواء لمخالفته سياسات الحكومة الحالية".

وتابعت: "بالنظر إلى الجدل المستمر حول تعيين رئيس هيئة الإذاعة البريطانية، الذي يلعب دورًا أكثر أهمية في الحفاظ على سمعة BBC، والذي لم يتراجع أثناء التحقيق، فإنه يخاطر أيضًا بالنظر إلى الانطباع بوجود معايير مزدوجة بشأن هذه مشاكل".