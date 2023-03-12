مدرب الرائد السعودي يُثير تفاعلاً بسجدة شكر عند الاحتفال بهدف فريقه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار الروماني ماريوس سوموديكا، المدير الفني لنادي الرائد السعودي، تفاعلاً بعد سجوده عند الاحتفال بهدف فريقه، على الرغم من عدم اعتناقه الإسلام.

كان نادي الرائد قد تغلّب على مضيفه العدالة بنتيجة 0/3، ضمن منافسات الجولة الـ 20 في مسابقة دوري "روشن" السعودي.

عند تسجيل نادي الرائد للهدف الثاني في الدقيقة 86، قام سوموديكا بسجدة شكر احتفالاً بالهدف، مما أثار دهشة المتابعين، إذ لم يسبق وأن أشهر إسلامه.

تحدّث المدرب البالغ من العمر 52 عاماً لبرنامج "ملعب SBC" السعودي عقب نهاية المباراة، قائلاً: "الفوز للاعبين والفريق، أهنأ لاعبيني بالانتصار، الكلّ كان جاهزاً لهذه المباراة، حضرنا لها بشكل جيد".

وأضاف ماريوس سوموديكا: "قلتُ للاعبين إنّكم عائلة واحدة، ومجموعة متكاملة، وأظن أن الكل يوافقني الرأي بأنّنا كُنا الأفضل فوق الميدان وسجّلنا أهدافاً جميلة".



عن سجدة الشكر، قال مدرب الرائد: "أنا مثل المسلم، وسجودي هو احترام لدين الإسلام والمسلمين، وأشكر الله على الانتصار".