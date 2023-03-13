دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشهد مباراة ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا (التشامبيونزليغ)، مواجهة خاصة بين المصري محمد صلاح والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

يتطلع كل منهما لقيادة فريقه إلى التأهل للدور ربع النهائي في مسابقة التشامبيونزليغ لموسم 2023/2022.

تصب الأفضلية في صالح فينيسيوس ورفاقه، إذ تغلبوا على صلاح وزملائه في ذهاب دور الـ 16 بنتيجة 2/5، على أرضهم وبين جماهيرهم.

إليكم مقارنة بالأرقام بين صلاح وفينيسيوس جونيور هذا الموسم:

محمد صلاح

يعتلي مهاجم "الفراعنة" صدارة ترتيب هدّافي دوري أبطال أوروبا، برصيد 8 أهداف، بفارق هدف وحيد عن الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان.

فيما قدّم المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا تمريرتين حاسمتين.

في الدوري الإنجليزي الممتاز، أحرز صلاح 11 هدفًا وصنع 7، بعد أن شارك في 26 مباراة.

كما ساهم في إحراز 3 أهداف في مسابقتي كأس الاتحاد وكأس الرابطة الإنجليزيين.

فينيسيوس جونيور

سجّل مهاجم "السامبا" 6 أهداف وصنع 2 في التشامبيونزليغ، يفصله هدفان عن المتصدر محمد صلاح.

في الدوري الإسباني، أحرز 8 أهداف وقدّم 4 تمريرات حاسمة، بعد أن خاض 24 مباراة.

فيما ساهم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، في إحراز 3 أهداف في مسابقة كأس ملك إسبانيا.