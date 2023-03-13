دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، الإثنين، عن قائمة "أسود الأطلس" لخوض مواجهتين ودّيتين ضد البرازيل وبيرو، في أول ظهور بعد بطولة كأس العالم 2022.

يلعب الفريق مع "السامبا" في 25 مارس/ آذار الجاري، على أرضية ملعب ابن بطوطة في طنجة.

كما سيلتقي منتخب المغرب مع بيرو، في 28 من الشهر نفسه، في العاصمة الإسبانية مدريد.

شهدت القائمة تواجد نصير مزراوي، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، على الرغم من عدم مشاركته بانتظام بسبب معاناته من مضاعفات فيروس كورونا، وفقاً لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

كما ضمّت ياسين بونو، حارس إشبيلية الإسباني، بعد أن أكد النادي تحسن حالته الصحية بعد إصابته في مواجهة ألميريا في مسابقة (لا ليغا)، أمس الأحد.

القائمة هي:

الحرّاس: ياسين بونو، منير المحمدي، المهدي بن عبيد، أحمد رضا التكناوتي.

الدفاع: جواد الياميق، عبد الكبير عبقار، أيوب عمراوي، أشرف حكيمي، نايف أكرد، رومان غانم سايس، شادي رياض، أشرف داري، نصير مزراوي، يحيى عطية الله.

الوسط: عمران لوزا، ياسين كيشتا، بينيامين بوشواري، سفيان أمرابط، عبد الحميد صابيري، عز الدين أوناحي، بلال الخانوس.

الهجوم: أنس الزرزوري، وليد شديرة، عبدالرزاق حمدالله، سفيان بوفال، إبراهيم صلاح، حكيم زياش، عبد الصمد الزلزولي، زكريا أبو خلال، يوسف النصيري.