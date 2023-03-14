دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي برينتفورد الإنجليزي، الثلاثاء، صدور "حكم تاريخي" بحرمان مشجع من دخول ملاعب كرة القدم في البلاد، بعد أن وجّه إساءة عنصرية إلى مهاجم الفريق إيفان توني.

وقال النادي الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، في بيان عبر موقعه الرسمي: "تم حظر رجل أساء إلى إيفان توني على وسائل التواصل الاجتماعي من كل ملعب في البلاد في حكم تاريخي".

وتابع البيان: "أرسل شخص يدعى أنطونيو نيل، 24 عاماً، الرسالة العنصرية إلى توني في 14 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي". وأضاف النادي: "بعد أن شارك توني صورة للإساءة التي تلقاها عبر حسابه على إنستغرام أطلقت شرطة نورثمبريا بدعم من شرطة العاصمة تحقيقاً كاملاً".

وتابع البيان: "تم تتبع الرسالة، التي عاملها الضباط على أنها جريمة كراهية، إلى مشتبه به كان يعيش في ذلك الوقت في منطقة نورث شيلدز".

وواصل: "في 25 يناير/ كانون الثاني، أقر أنطونيو نيل، من روبرت ستريت، بليث، بأنه مذنب في إرسال رسالة هجومية عندما مثّل أمام القضاة في نيوكاسل".

وأوضح نادي برينتفورد: "بالأمس (الإثنين) في نفس المحكمة، حكم على أنطونيو نيل بالسجن لمدة 4 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عامين، لارتكابه جريمة عبر الإنترنت بالإضافة إلى أمر حظر دخوله ملاعب كرة القدم لمدة 3 سنوات".

سيُمنع المشجع من حضور أي مباراة كرة قدم في المملكة المتحدة بمختلف المسابقات، كما يمنع من السفر إلى الخارج لمشاهدة المباريات الودّية الدولية ومباريات التأهيل والبطولات.

في غضون ذلك، قال متحدث باسم الدوري الإنجليزي الممتاز لموقع "البريميرليغ"، إن الرابطة "لن تتسامح مع العنصرية بأيّ شكل من الأشكال، نحن نشجع المشجعين على الاستمرار بالإبلاغ عنها".