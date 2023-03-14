دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي حارس مرمى المنتخب الوطني السعودي ونادي النصر السابق، سالم مروان، عن عمر يناهز 64 عامًا بعد معاناة طويلة مع المرض، مساء الاثنين.

ونعى حساب نادي النصر الرسمي على تويتر النجم الراحل، قائلا، الثلاثاء: "ببالغ الأسى والحزن، مجلس إدارة نادي النصر يقدم التعازي والمواساة في وفاة لاعب النصر السابق الكابتن سالم مروان . وسيصلى على الفقيد بعد صلاة عصر اليوم في جامع الأمير فهد بن محمد بطريق الحائر تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته".

وأضاف حساب النادي في تغريدة أخرى: "اللهم ارحم عبدك سالم مروان واغفر له واجعل اللهم ما أصابه رفعة له في درجاتـه إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ لاعب النصر السابق، وقال في تغريدة نشرها حسابه على تويتر، الثلاثاء: "رحم الله النجم السعودي الخلوق سالم مروان وجعل مااصابه تكفير ...عزائي لعائلته الكريمه وكل الاسره الرياضيه ... الله يرحمه ويغفرله سأنام اليوم حزين".

كما نعاه عدد من الإعلاميين الرياضيين ونجوم الكرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ سالم مروان مسيرته مع النصر عام 1972، واستمر معه حتى 1991، وساهم خلال تلك الفترة في تحقيق 9 بطولات مع فريقه، منها بطولة الدوري 3 مرات أعوام (1980 1981 1989)، وكأس الملك 5 مرات، وكأس الاتحاد مرة واحدة عام 1976.

كما لعب سالم مروان 44 مباراة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وشارك معه في العديد من البطولات منها، كأس الخليج 4 مرات، وتصفيات كأس العالم مرتين في عامي 1978 و1982، ودورة الألعاب الآسيوية مرتين في عامي 1978 و1986.