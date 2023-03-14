لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- خاطبت منظمة العفو الدولية ومجموعة المناصرة لحقوق الإنسان (آفاز) الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للمطالبة بتعويض العمال المهاجرين في كأس العالم في قطر، وفقًا لرسالة مفتوحة نُشرت الإثنين.

وتم تسليم رسالة "تحتوي على أكثر من مليون توقيع على عريضة جمعتها آفاز ومنظمة العفو الدولية في 190 دولة" جنبًا إلى جنب مع قمصان مصممة خصيصًا، إلى متحف الفيفا في زيورخ الإثنين.

من المقرر أن يعقد الفيفا مؤتمره السنوي في كيغالي برواندا، حيث سيقف الرئيس الحالي جياني إنفانتينو دون معارضة لولاية ثالثة على التوالي.

وقال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية: "يوفر هذا الاجتماع فرصة أخرى للفيفا لإجراء تعديلات ووضع خطة وجدول زمني ثابت لتعويض العمال وأسرهم بشكل مباشر وسريع، والذين عانوا من انتهاكات حقوق الإنسان المروعة لتنظيم كأس العالم التي بُنيت على تضحياتهم".

وأضاف كوكبيرن: "عانى العمال من انتهاكات مروعة للمساعدة في تنظيم بطولة كأس العالم التي جنت مليارات الدولارات للفيفا، لكنها جلبت تكلفة بشرية من عائلات مثقلة بالديون ووفيات العمال. في حين أنه لا يوجد شيء يمكن أن يحل محل فقدان أحد الأحباء، فلا شك أن لدى فيفا الموارد اللازمة للمساعدة في إصلاح هذه المظالم وتقديم الدعم المغير للحياة للعمال وعائلاتهم".

قالت بيتا أنديماريام، المديرة القانونية لـ"أفاز" في الولايات المتحدة: "حظيت رسالتنا بدعم أكثر من مليون توقيع من أكثر من 190 دولة. لقد أدرك الجمهور العالمي الظلم الجسيم الذي ارتُكب ضد هؤلاء العمال وتوحدوا لمطالبة الفيفا بأخذ جزء بسيط من مليارات الدولارات التي تم جنيها من عرق ودماء وأرواح مئات الآلاف من هؤلاء الضحايا - وببساطة منحه لهم وللعائلات المدينيين لها".

وتواصلت شبكة CNN مع الفيفا للتعليق.

عشية كأس العالم، أعلن الفيفا عن صندوق إرث "لفائدة الأشخاص الأكثر احتياجًا"، لكن جماعات حقوق الإنسان أشارت سابقًا إلى أن هذا لا يتضمن أي بند لتعويض العمال.