دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الاثنين، عن نيته إقامة إفطار جماعي خلال شهر رمضان المقبل، على أرض ملعب "ستامفورد بريدج"، في خطوة فريدة من نوعها.

وأصدر "البلوز" بيانا عبر موقعه الرسمي، حمل الإعلان عن إقامة إفطار مفتوح للمسلمين يوم 26 مارس/ آذار الجاري.

وجاء في البيان: "يتيح الإفطار المفتوح للمسلمين الذين يحتفلون بشهر رمضان فرصة التجمع لتناول الإفطار معا، بالإضافة إلى توفير مساحة آمنة للحوار والمشاركة المتبادلة".

وأضاف: "سيتم دعوة عدد من المساجد المحلية وأعضاء الجالية المسلمة في تشيلسي مثل المؤيدين وطلاب المدارس للحضور جنبا إلى جنب مع موظفي نادي تشيلسي".

وأكمل: "سيتمّ تنظيم الإفطار المفتوح بالتعاون مع مشروع الخيمة الرمضانية، وهي مؤسسة خيرية حائزة على جوائز تأسست في عام 2013 بهدف جمع المجتمعات معا، وتطوير مفهوم رمضان".

وسيكون تشيلسي أول ناد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز يستضيف إفطارا مفتوحا.

وقال سيمون تايلور، رئيس مؤسسة تشيلسي لموقع "البلوز" الرسمي: "يسعدني الإعلان عن الإفطار المفتوح جنبا إلى جنب مع مشروع الخيمة الرمضانية، ونحن فخورون للغاية بأن نكون أول فريق في الدوري الممتاز يقوم بذلك".

وأضاف أن "الاعتراف بشهر رمضان ومجتمعنا المسلم هو جانب مهم من عملنا في تعزيز التسامح الديني، وأنا أتطلع إلى الترحيب بالجميع يوم 26 مارس".