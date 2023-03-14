دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، تفاعلاً على موقع تويتر، بعد أن انفجر غاضبًا من حكم مباراة "العالمي" وأبها، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

أعرب النجم البرتغالي عن انزعاجه من الحكم أندريس تريمانيس، بعد أن قام الأخير بإطلاق صافرته معلناً نهاية الشوط الأول خلال هجمة مرتدة كان يقودها لصالح فريقه، مما تسبب في تلقيه بطاقة صفراء.

عجز رونالدو عن المساهمة التهديفية، سواء بالتسجيل أو الصناعة، في المباراة التي حسمها النصر لصالحه على حساب ضيفه أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.



بهذا الفوز، تأهل رفاق كريستيانو رونالدو (38 عامًا) إلى الدور نصف النهائي، وضربوا موعداً مع نادي الوحدة الذي هزم منافسه الباطن بهدفين لواحد.

