دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار محمد كنو، لاعب نادي الهلال السعودي، ضجةً على موقع تويتر بعد أن انفجر غضباً على مدرب الفريق، رامون دياز، خلال مباراة "الأزرق الهلالي" والفتح، في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

أعرب متوسط الميدان عن إنزعاجه من مدربه، بعد أن قام الأخير باستبداله باللاعب عبد الله الحمدان، عند الدقيقة 64.

وتمنع محمد كنو عن مصافحة المدرب رامون دياز وأحد أفراد الكادر الإداري عند خروجه من أرض الملعب.

وكان كنو قد سجّل هدفاً من علامة الجزاء، أسهم من خلاله في فوز نادي الهلال على ضيفه الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليتأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي.

ظهر متوسط الميدان (28 عاماً) في 10 مباريات بقميص "الأزرق الهلالي"، ضمن دوري "روشن" هذا الموسم، كما أدرج على قائمة منتخب بلاده لمواجهة كلّ من فينزويلا وبوليفيا خلال مارس/ آذار الجاري.