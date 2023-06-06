دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد رجل الأعمال السعودي وعضو شرف نادي الهلال، موسى الموسى، الإثنين، على الأنباء التي تحدثت عن تكفله بدفع تكاليف صفقة الانتقال المحتملة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف "الزعيم"، نافيا ذلك ومؤكدا أن الصفقة ضمن خطة "حكومية" لجلب أهم نجوم العالم إلى المملكة.

وقال الموسى عبر صفحته على موقع تويتر: " جماهير الهلال الوفية.. ظهرت شائعة بأنني تكفلت بصفقة الأسطورة ميسي، وهو خبر غير صحيح، وللتوضيح: هناك مبادرة حكومية رائعة لاستقطاب كبار نجوم كرة القدم في العالم إلى الدوري السعودي ليصبح من أقوى 10 دوريات في العالم".

وتابع رجل الأعمال السعودي قائلا: "وعليه آمل تحري الدقة وأخذ الأخبار الصحيحة من المركز الإعلامي للنادي، فهو المصدر الموثوق لكل ما يخص النادي، كما أؤكد التزامي بدعم جميع إدارات الهلال لكل ما يخدم مصالح الكيان ويفرح جماهير النادي العظيم، وعلى منصات الذهب نلتقي".

وكان مغردون قد تداولوا وسم "شكرا موسى الموسى" وذلك بعد انتشار أنباء حول تكفله بصفقة انتقال ميسي.

يذكر أن اللاعب الأرجنتيني لم يتخذ قراره بعد بشأن الانتقال إلى الهلال أو إلى برشلونة، بعد إعلانه الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي، وسط تضارب كبير في الأنباء حول تطورات عملية التفاوض مع السعوديين ومع إدارة برشلونة.