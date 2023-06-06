دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أقام نادي ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، حفل وداع للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما تكريمًا له، بعد تأكيد رحيله عن صفوف الميرنغي، هذا الصيف.

وغادر اللاعب الفائز بالكرة الذهبية أسوار النادي بعد أن قضى 14 عامًا مع الفريق، تخللها تحقيق 25 لقبًا وظهوره في 648 مباراة، سجّل خلالها 354 هدفًا وصنع 165 آخرين.

عقب الحفل، تحدّث رئيس مجلس إدارة نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، قائلاً: "عندما وصلت كنت تقريبًا طفلاً واليوم تغادر كواحد من أعظم أساطيرنا"، مُضيفًا: "ستبقى أسطورتك إلى الأبد كقصة حب جميلة بين بنزيما وريال مدريد".

وتابع: "اليوم هو يوم صعب للغاية بالنسبة لي، إنّه يوم يعيد ذكريات وعواطف السنوات الـ 14 الماضية، وهو أيضًا يوم المشاعر والعواطف لجميع المدريديستا".

وأكمل بيريز: "بدأت فترة الترقب الهائلة قبل 14 عامًا لجميع المدريديستا، وهي واحدة من أكثر فترات الترقب إثارة للإعجاب في تاريخنا البالغ 121 عامًا".

فيما قال كريم بنزيما في رسالته الأخيرة: "من الصعب التحدث، هناك الكثير من المشاعر، أردت أن أشكر ريال مدريد وزملائي في الفريق، لقد كانت رحلة جيدة في حياتي".

وأردف: "كنتُ محظوظاً بما يكفي لتحقيق حلم طفولتي بفضل بيريز، عندما كان عمري 21 عامًا فقط، ذهبت إلى منزلي مع والدي، عندما رأيتك قلتُ: إنه الرجل الذي أحضر زيزو ​​ورونالدو والآن يريدني في فريقه، شكراً جزيلاً لك على ذلك".

وواصل بنزيما: "لن أنسى ريال مدريد أبداً، لأن ذلك مستحيل، إنّه أفضل نادٍ في العالم وفي التاريخ، إنّه جيد كما هو الآن، حان الوقت لي أن أغادر اليوم ولدي قصة أخرى، ولكن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو ما فزت به هنا، كما قلتُ، في اليوم الأول الذي جئت فيه إلى هنا، سأقولها مرة أخرى: 1، 2، 3 هلا مدريد".

وأتمّ المهاجم الفرنسي: "إنّه يوم حزين قليلاً لأنني أترك هذا النادي وهذا يؤلمني، كان حلمي في رأسي، لقد وقعت في مدريد وأردت أن أنهي مسيرتي في مدريد، لكن الحياة تمنحك أحياناً فرصة أخرى وقد انتهزتها مع جميع أفراد عائلتي".

وكانت قناة الإخبارية السعودية قد أكدت أن كريم بنزيما في طريقه للانضمام لنادي اتحاد جدة السعودي، لمدة موسمين في صفقة قياسية.