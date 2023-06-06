دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه اللاعب كريم بنزيما رسالة لجماهير نادي اتحاد جدة السعودي، عقب إعلان انضمامه لصفوف فريق "النمور"، بعقدٍ يمتد حتّى عام 2026.

ونشر النادي الفائز بلقب دوري "روشن" عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر، الثلاثاء، مقطع فيديو حمل أبرز اللقطات للمهاجم الفرنسي ومراسم توقيع العقد.

وخلال الفيديو، قال بنزيما باللغة العربية: "أنا متحمس لأشوفكم في جدة"، بالتزامن مع تقارير صحفية ذكرت أن نادي اتحاد جدة سيقيم حفل استقبال للاعبه الجديد عند وصوله للمملكة العربية السعودية.

ويعتبر كريم بنزيما (35 عامًا) من أبرز اللاعبين حول العالم، وأحد أساطير نادي ريال مدريد الإسباني، إذ قضى مع الأخير 14 عامًا، تخللها تحقيق 25 لقباً والظهور في 648 مباراة، سجّل خلالها اللاعب 354 هدفاً وصنع 165 آخرين.