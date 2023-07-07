دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهد حفل تقديم التركي أردا غولر كلاعب جديد في صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، الجمعة، واقعة طريفة، قد أثارت تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي.

فعند إلقاء رئيس مجلس إدارة فريق "الميرنغي"، فلورنتينو بيريز، كلمته ظنّ اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً أن دوره في الحديث قد حان، ثمّ صعد للمسرح.

بعد صعوده، شعر أردا غولر بالحرج، إذ لم يكن بيريز قد أنهى حديثه، ليقف بجانبه إلى حين انتهاء كلمته، قبل أن يتحدث اللاعب التركي لوسائل الإعلام.

كما خطف أردا غولر الأنظار عندما قام بتقبيل والدته الّتي أجهشت بالبكاء، عند إذاعة فيديو يتضمن مهارات ابنها.

وسيرتبط أردا غولر بعقدٍ مع نادي ريال مدريد لمدة 6 مواسم، على أن يرتدي القميص رقم 24.