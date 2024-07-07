مدرب فرنسا يرد على منتقدي أداء مبابي في اليورو.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، على منتقدي أداء اللاعب كيليان مبابي في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024، المقامة في ألمانيا.

وكان مبابي قد سجّل هدفًا واحدًا من علامة الجزاء، بعد خوضه 4 مباريات في البطولة بنسختها السابعة عشر.

ويستعد مبابي ورفاقه لمواجهة منتخب إسبانيا، في الدور نصف النهائي، إذ كانوا قد تغلبوا على منتخب البرتغال بركلات الترجيح في دور الثمانية.

قال ديشان لبرنامج "Telefoot" الفرنسي، ردًا على منتقدي مستوى اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا: "ألا تعتقدون أنه (مبابي) حقق تاريخًا كافيًا بما حققه حتى الآن؟..إنه يريد تحقيق المزيد من التاريخ"، وفقًا لموقع "يورو سبورت".

وأضاف: "لقد فعلنا كلّ ما بوسعنا معه ومع الطاقم الطبي حتى نتمكن من إحضاره إلى هنا (البطولة)، خلال فترة التحضير، عانى أيضاً من مشكلة بسيطة في الظهر، لكن كيليان موجود هنا".

وتابع قائلاً: "حتى لو لم يكن جاهزًا بنسبة 100٪، فأنا أعلم جيدًا أن وجود مبابي في الملعب يؤثر على الخصم".

فيما قال لاعب منتخب فرنسا، يوسف فوفانا: "كيليان وأنطوان غريزمان قاما بأشياء لم يقم بها معظم اللاعبين في غرفة الملابس، عندما يتحدثان، نستمع إليهما".

بينما قال مهاجم منتخب "الديوك"، راندال كولو مواني: "يتمتع مبابي بهذه الموهبة في قيادة المجموعة، لديه الكثير من الخبرة، أعتقد أنه ولد لقيادة المجموعة إلى الأمام".