هذا ما فعله أردوغان بعد إقصاء منتخب تركيا من يورو 2024

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نشر الأحد ، 07 يوليو / تموز 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حضر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان مباراة بين منتخب بلاده ومنتخب هولندا، السبت، ضمن الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024.

وتواجد الرئيس التركي في مدرجات الملعب الأولمبي في برلين، إذ حرص على دعم ومساندة منتخب بلاده.

وكان منتخب تركيا قد خسر من منتخب هولندا بهدفين لواحد، ليودّع منافسات البطولة المقامة في ألمانيا، في حين بلغ منتخب "الطواحين" الدور نصف النهائي.

وأظهرت لقطات مصورة تفاعل أردوغان مع هدف منتخب بلاده الوحيد، إذ انتابته الفرحة وصفق للاعبين.

وعقب المباراة، دخل أردوغان لغرفة ملابس المنتخب التركي، وصافح اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

وواسى أردوغان أفراد الفريق بعد الخروج من البطولة، وقدم لهم التحية عقب مستواهم الذي ظهروا عليه في بطولة اليورو بنسختها الـ17.