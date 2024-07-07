دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اُختتمت مرحلة الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأوروبية (اليورو) بنسختها السابعة عشرة، المُقامة في ألمانيا. وبلغت 4 منتخبات الدور نصف النهائي فيما خرج مثلها من البطولة.

الفرق المتأهلة: إسبانيا، فرنسا، إنجلترا ، هولندا.

الفرق المغادرة: ألمانيا، البرتغال، سويسرا، تركيا.

نستعرض فيما يلي مباريات الدور ما قبل النهائي:

إسبانيا ضدّ فرنسا: ستقام مساء الثلاثاء المقبل، على أرض ملعب "أليانز أرينا".

إنجلترا ضدّ هولندا: ستُلعب مساء الأربعاء القادم، في ملعب "سيغنال إيدونا بارك".

الجدير بالذكر أن منتخبي إسبانيا وألمانيا هما الأكثر فوزًا بلقب بطولة اليورو، بواقع 3 مرات، بينما كان منتخب إيطاليا آخر الفائزين باللقب، إذ ظفر به في نسخة 2020.