مواجهتان من "العيار الثقيل".. إليك جدول مباريات نصف النهائي في يورو 2024

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"مواجهتان من العيار الثقيل".. إليكم جدول مباريات نصف النهائي في يورو 2024
Credit: OZAN KOSE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اُختتمت مرحلة الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأوروبية (اليورو) بنسختها السابعة عشرة، المُقامة في ألمانيا. وبلغت 4 منتخبات الدور نصف النهائي فيما خرج مثلها من البطولة.

الفرق المتأهلة: إسبانيا، فرنسا، إنجلترا ، هولندا.

الفرق المغادرة: ألمانيا، البرتغال، سويسرا، تركيا.

نستعرض فيما يلي مباريات الدور ما قبل النهائي:

إسبانيا ضدّ فرنسا: ستقام مساء الثلاثاء المقبل، على أرض ملعب "أليانز أرينا".

إنجلترا ضدّ هولندا: ستُلعب مساء الأربعاء القادم، في ملعب "سيغنال إيدونا بارك".

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الجدير بالذكر أن منتخبي إسبانيا وألمانيا هما الأكثر فوزًا بلقب بطولة اليورو، بواقع 3 مرات، بينما كان منتخب إيطاليا آخر الفائزين باللقب، إذ ظفر به في نسخة 2020.

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