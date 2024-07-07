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نشر الأحد ، 07 يوليو / تموز 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) لقطات مصورة لواقعة جدلية بين رافينيا، لاعب منتخب البرازيل، ورونالد أراخو، مدافع منتخب الأوروغواي، خلال مباراة الفريقين على أرض ملعب "أليجانت"، فجر الأحد.

في الدقيقة 17 من زمن المباراة، دفع أراخو لاعب منتخب السامبا، إندريك فيليبي، مما أثار غضب رافينيا.

وحرص رافينيا على الدفاع عن مواطنه، إذ قام بدفع المدافع الأوروغوياني ليسقطه أرضًا.

ويلعب رافينيا ورونالد أراخو معًا في صفوف نادي برشلونة، فيما سيرتدي إندريك فيليبي قميص نادي ريال مدريد في المرحلة المقبلة.

وكان منتخب الأوروغواي قد تفوق بركلات الترجيح على منتخب البرازيل بنتيجة 2/4، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

ووصل منتخب الأوروغواي إلى الدور نصف النهائي، على أن يلعب مع منتخب كولومبيا.