دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتقد اللاعب محمود عبد الرازق (شيكابالا) عدم تأجيل مباريات الجولة الـ30 من الدوري المصري هذا الموسم 2024/2023، بعد وفاة أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن فيوتشر.

كان أحمد رفعت قد فارق الحياة، الجمعة الماضي، بعد تدهور حالته الصحية، وعقب مرور قرابة 4 أشهر على تعرضه لأزمة قلبية داخل المستطيل الأخضر، خلال مباراة في الدوري المصري.

وخيّم الحزن على الشارع الرياضي في مصر بعد وفاة اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً.

وقال لاعب نادي الزمالك، شيكابالا، عبر صفحته على فيسبوك، الأحد: "الدوري هذا العام تم تأجليه اكثر من مرة بسبب وبدون سبب وهو ما يجعلنا كلاعبيين نلعب تقريبا ١٢ شهر في السنه كل دوري وندخل في الدوري اللي بعده بلا راحة".

وأضاف: "كان واجبًا علي المسؤولين تأجيل هذا الأسبوع 3 أيام على الأقل، حدادًا على المغفور له بإذن الله أحمد رفعت وده كان أهم من كل أسباب التأجيل السابقة".

وهناك 3 مباريات ضمن الجولة الـ30، مساء الأحد، إذ يلعب الزمالك مع الإسماعيلي والجونة مع سيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة مع المصري.

وأعلنت بعض الأندية أنها لن تغطي أحداث مبارياتها هذا الجولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حدادًا على أحمد رفعت.