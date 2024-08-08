مصر.. تحرك من النيابة العامة في قضية وفاة أحمد رفعت

(CNN) – أعلنت النيابة العامة المصرية فتح تحقيق في ملابسات وفاة اللاعب أحمد رفعت، لكشف ما إذا كان قد سبق حادثة الوفاة أي مخالفات قانونية، حسبما جاء في بيان عبر الصفحة الرسمية للنيابة على "فيسبوك" الخميس.

وجاء في بيان النيابة العامة: "أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإجراء تحقيقات موسعة بشأن موضوع اللاعب المرحوم أحمد رفعت".

وأردفت النيابة في البيان: "وذلك للوقوف على ملابسات كافة الوقائع التي تعرض لها قبل وفاته، لبيان ما إذا كان قد شابها أية مخالفات قانونية من الجهات المعنية من عدمه".

وختمت النيابة بيانها بالقول: "هذا وستعلن النيابة العامة في حينه عما آلت إليه تلك التحقيقات"، وفقا للبيان.

وكانت حادثة وفاة رفعت، الذي رحل في يوليو/تموز بعد تدهور حالته الصحية إثر تعرضه لأزمة قلبية في إحدى مباريات الدوري المصري في مارس/أذار، قد أثارت جدلا واسعا بسبب تعرضه المحتمل لـ"الظلم" و"الخداع" في قضية أوراق مرتبطة بأداء خدمته العسكرية الإلزامية.