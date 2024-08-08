المغرب يضرب بالسداسية أمام مصر ويُحقق أول ميدالية أولمبية في كرة القدم

(CNN) – تفوق منتخب المغرب بنتيجة تاريخية على نظيره المصري في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في رياضة كرة القدم بالألعاب الأولمبية، ليحصد الميدالية البرونزية الأولمبية الأولى في تاريخه.

وفاز "أسود الأطلس" بسداسية نظيفة على "الفراعنة" في المباراة التي شهدت نتيجة تاريخية بكل المقاييس.

وافتتح لاعب ريال بيتيس، عبدالصمد الزلزولي، مهرجان أهداف المباراة بالهدف الأول عند الدقيقة 23 قبل أن يضيف نجم البطولة وهدافها سفيان رحيمي الهدف الثاني عند الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني، وقع بلال الخنوس على الهدف الثالث عند الدقيقة 51 قبل أن يضيف رحيمي الهدف الرابع عند الدقيقة 64، ويسجل أكرم النقاش الهدف الخامس عند الدقيقة 73.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن المغرب سيكتفي بالخماسية، سدد نجم باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي كرة صاروخية سكنت الزاوية اليمنى لمرمى الحارس المصري حمزة علاء، عند الدقيقة 87 لتُعلن عن الهدف السادس.

وبهذه النتيجة تُوج المغرب بالميدالية البرونزية الأولى في تاريخ المنتخب المغربي لكرة القدم، والميدالية الأولى للمنتخبات العربية في كرة القدم بالأولمبياد.