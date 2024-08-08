عدّاء مغربي يحقق ثالث الميداليات الذهبية للعرب في أولمبياد باريس 2024

رياضة
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عدّاء مغربي يحقق ثالث الميداليات الذهبية للعرب في أولمبياد باريس 2024
Credit: Patrick Smith/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز العداء المغربي سفيان البقالي بالميدالية الذهبية، الأربعاء، ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية بنسختها الـ33، المقامة في فرنسا هذا العام.

وأحرز سفيان البقالي ذهبية سباق 3 آلاف متر موانع، إذ قطع مسافة السباق بزمن 8.06:05 دقائق.

وأهدى سفيان البقالي، البالغ من العمر 28 عاما، بلاده أول الميداليات الذهبية في أولمبياد باريس 2024، وهي الثالثة للعرب، بعد ذهبية لاعبة الجمباز، الجزائرية كيليا نمور، والعداءة البحرينية وينفريد يافي.

في سياق متصل، أحرز التونسي محمد خليل الجندوبي ميدالية برونزية في التايكواندو لوزن أقل من 58 كيلوغراما.

وتفوق محمد خليل الجندوبي على منافسه الإسباني فيثنتي أدريان بنتيجة 0/2، ليحقق الميدالية الثانية لتونس، إذ سبق وأن نال مواطنه فارس الفرجاني ميدالية فضية في المبارزة.

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