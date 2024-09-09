بينها الهلال.. إليك قائمة بالفرق التي هزّ شباكها رونالدو هذا الموسم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تمكّن كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي ومنتخب البرتغال، من هزّ شباك المنافسين في جميع المباريات التي خاضها في موسم 2025/2024.

وكان اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً قد سجّل 6 أهداف وصنع 2 آخرين أمام 6 أندية ومنتخبات.

نستعرض فيما يلي قائمة بالفرق والمنتخبات التي هزّ شباكها رونالدو هذا الموسم:

نادي التعاون

سجّل هدفاً وصنع آخر أمامه، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

نادي الهلال

هزّ شباكه مرة واحدة، ضمن نهائي كأس السوبر السعودي.

نادي الرائد

أحرز هدفاً أمامه، في الأسبوع الأول من دوري "روشن".

نادي الفيحاء

سجّل هدفاً وصنع آخر أمامه، ضمن الأسبوع الثاني من دوري "روشن".

منتخب كرواتيا

هز شباكه مرة واحدة، في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

منتخب إسكتلندا

أحرز هدفاً أمامه، ضمن الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

ويمتلك كريستيانو رونالدو برصيده 901 هدفاً في مسيرته الكروية، ليكون أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف على مر تاريخ لعبة كرة القدم.