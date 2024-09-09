بهذه الطريقة علّق هاري كين على وصول رونالدو للهدف رقم 901

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال هاري كين، مهاجم منتخب إنجلترا، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يعتبر مصدر إلهام له، بعد أن نجح اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً في تسجيل 901 هدفاً.

ويعد رونالدو أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف على مر تاريخ لعبة كرة القدم، فيما يحتل نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي المركز الثاني برصيد 842 هدفاً.

في مؤتمر صحفي، قال كين لوسائل الإعلام: "أشعر أنني في حالة جيدة للغاية، جسدياً وعقلياً، وأنا في ذروة مسيرتي المهنية"، مُضيفاً: "مشاهدة لاعبين آخرين، مثل كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفه رقم 901 ومازال لديه حافز المنافسة وهو في سن 39 عاماً، يلهمني للعب لأطول فترة ممكنة".

وتابع قائلاً: "أنا أحب هذه اللعبة، وأحب تمثيل إنجلترا أكثر من أي شيء آخر، ولا أريد أن تنتهي هذه اللعبة في أي وقت قريب، بالنسبة لي شخصياً يتعلق الأمر الآن بمواصلة التحسن والثبات في المستوى سواء بقميص منتخب بلادي أو مع النادي".

وأكمل هاري كين: "أنا متعطش للمزيد، وأنا مصمم على مواصلة تجاوز الحدود، بالنسبة لي، الأمر يتعلق بالتحسن، مع بايرن ميونخ والمدرب الجديد (فينسنت كومباني)، الآن هناك الكثير من الضغط الشديد والكثير من المواقف التي تتطلب ضغطاً شديداً بدون الكرة (داخل الملعب)، وهذا يساعدني على التحسن، الأمر مشابه مع إنجلترا أيضاً".

وسيخوض كين مباراته رقم 100 مع "الأسود الثلاثة"، عندما يواجه منتخب إنجلترا منتخب فنلندا، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية لموسم 2025/2024.

وقال هاري كين حول ذلك: "إنه شيء أنا متحمس له حقاً، ستكون عائلتي هناك للاستمتاع بهذه اللحظة أيضاً، وهي اللحظة التي أنا متأكد من أنني سأتذكرها عندما اعتزل".