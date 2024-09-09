الكويت والعراق.. نظرة تاريخية على مواجهات المنتخبين

(CNN) – يواجه منتخب الكويت نظيره العراقي ضمن مباريات الجولة الثانية من المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 في مباراة من المنتظر أن تكون مليئة بالإثارة والمتعة الثلاثاء.

وسيستضيف "الأزرق" الكويتي، منتخب "أسود الرافدين" للمرة الأولى منذ عام 2018، حين تواجه الفريقان في مباراة ودية على أرضية ملعب نادي النصر الكويتي، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وحقق منتخب العراق فوزا ثمينا بهدف نظيف على نظيره العُماني ليتصدر المجموعة الثانية، في حين خطفت الكويت تعادلا ثمينا من وصيف آسيا، المنتخب الأردني، بهدف لمثله.

وفي اللقاءات الخمسة الأخيرة بين المنتخبين، مالت الكفة لصالح "أسود الرافدين" إذ حققوا انتصارين مقابل انتصار واحد لـ"الأزرق" وحضر التعادل في مناسبتين.

ويسعى منتخب الكويت لتحقيق فوز على منتخب العراق للمرة الأولى منذ عام 2014 حين تغلب "الأزرق" على "أسود الرافدين" بهدف نظيف في خليجي 22 في السعودية.

وستُقام المباراة المرتقبة على أرضية ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت، وستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي للكويت والعراق.