دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، عن مفاجآت خاصة بنهائي كأس السوبر الإفريقي بين النادي الأهلي ومنافسه الزمالك، الذي سيقام ضمن فعاليات موسم الرياض، في 27 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وقال تركي آل الشيخ لبرنامج "الحكاية" عبر قناة "MBC مصر": "الاستعدادات للمباراة على قدم وساق، مخرج عالمي الذي أخرج نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي سيتولى إخراج المباراة، كما سيكون هناك تجهيزات في الاستديو التحليلي والضيوف، وتجهيزات خاصة بالفريقين".

وأضاف: "بعنا التذاكر، إدارة الأهلي طلبت 1500 تذكرة خاصة فيها وقد تحصلت عليها وإدارة الزمالك كذلك، نحن هنا لا نفرق بين الأهلي والزمالك، ممكن يحضر المباراة شخص سعودي أو شخص أمريكي، لكن المضمون من التذاكر هو 1500 تذكرة لكل فريق".

وأكد تركي آل الشيخ أنه "من المهم أن يكون النهائي يليق بالفريقين، على المستوى الإفريقي وحتى العالمي".

وبيّن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية أنه سيجتمع مع رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، في لندن في يوم 17 من الشهر الحالي، لإنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بالمباراة.

وكان فريق "المارد الأحمر" قد فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا العام، فيما حقق فريق "الفارس الأبيض" لقب الكونفدرالية الإفريقية.