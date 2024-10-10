دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُوفي اليوناني جورج بالدوك، مدافع شيفيلد يونايتد السابق، عن عمر يناهز 31 عاما، حسب ما أعلن عنه النادي الإنجليزي في بيان على منصات التواصل الاجتماعي، ليلة الخميس.

وقال النادي الناشط في مسابقة الدوري الإنجليزي (بريميرليغ): "يشعر النادي بالصدمة والحزن الشديد لمعرفة نبأ وفاة لاعبه السابق جورج بالدوك، غادر المدافع النادي في الصيف بعد سبع سنوات معه، وكان يتمتع بشعبية كبيرة بين المشجعين والموظفين وزملائه في الفريق الذين ارتدوا القميص الأحمر والأبيض إلى جانبه".

وأضاف النادي: "يتقدم جميع المرتبطين بالنادي بخالص التعازي إلى عائلة جورج".

فيما قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز: "تشعر الرابطة بحزن عميق لمعرفة نبأ وفاة جورج بالدوك، اللاعب الذي ترك بصمة دائمة خلال فترات لعبه في الدوري...تعازينا مع عائلته وأصدقائه وزملائه السابقين".

وقضى جورج بالدوك 7 سنوات مع نادي شيفيلد يونايتد ومثله في 219 مباراة أحرز فيها 6 أهداف وقدم 16 تمريرة حاسمة، قبل أن ينضم لصفوف نادي باناثينايكوس اليوناني في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

ونعى باناثينايكوس مدافعه، قائلا: "قلوبنا حزينة، لقد صدمنا بوفاته، تعرب عائلة النادي عن حزنها لفقدانه غير المتوقع، نحن نقف بجانب عائلته وأحبائه".

وشارك جورج بالدوك في 12 مباراة دولية بقميص منتخب اليونان، صنع خلالها هدفا واحدا.