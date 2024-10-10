نقل مباراة إيران وقطر في تصفيات مونديال 2026 من طهران إلى الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، إقامة مباراة المنتخب الإيراني مع منافسه القطري في أرض محايدة، وتحديداً في الإمارات العربية المتحدة.

وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة الإيرانية طهران المباراة المقررة في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثالث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، قبل أن يتم نقلها لأرض محايدة.

وأوضح اتحاد كرة القدم في القارة الصفراء عبر بيان رسمي أن هذا القرار جاء "بعد الأخذ الحريص بعين الاعتبار الوضع الأمني السائد، وبعد التشاور مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والأطراف المعنية".

وبيّن الاتحاد الآسيوي أنه سيتم تحديد الملعب الذي سيحتضن المباراة في وقت لاحق.

في بداية الشهر الحالي، لم يسافر نادي موهون باغان سوبر جاينت الهندي إلى مدينة تبريز الإيرانية لملاقاة نظيره تراكتور الإيراني، في مسابقة دوري أبطال آسيا 2، بالتزامن مع إطلاق إيران صواريخ نحو إسرائيل.

وحينها اعتبر الاتحاد الآسيوي أن نادي موهون باغان سوبر جاينت منسحباً من المسابقة، وتم شطب نتائجه.