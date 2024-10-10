"سيُعلّق مضربه".. نادال يُعلن موعد اعتزاله التنس بشكل نهائي

نشر الخميس ، 10 أكتوبر / تشرين الأول 2024

(CNN) – أعلن نجم التنس الإسباني، رافائيل نادال، اعتزاله اللعبة بعد خوض منافسات كأس ديفيز في ملقة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وذلك بعد مسيرة امتدت لأكثر من 23 عاما في عالم الكرة الصفراء.

ونشر نادال مقطع فيديو عبر صفحته على "إنستغرام" أعلن خلاله اعتزال اللعبة بشكل نهائي بعد أن حرمته الإصابات بآخر عامين من الظهور بمستواه المعهود.

وأكد "رافا" أن كأس ديفيس (Davis Cup Final 8) في مدينة ملقة بإسبانيا في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، سيكون الأخير له في عالم التنس الاحترافي.

ووجه نادال، البالغ من العمر 38 عاما، الشكر للجماهير التي دعمته على مدار السنوات ولمدربيه ولخصومه على حد سواء واستذكر في المقطع أبرز ذكرياته في عالم التنس.

وحقق نادال 22 بطولة "غراند سلام" عبر مسيرته ليأتي في المركز الثاني تاريخيا بعدد هذه البطولات خلف الصربي نوفاك دجوكوفيتش صاحب الـ24 لقبا.