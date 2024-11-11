مصر.. إمام عاشور يرد على مزاعم ادّعائه الإصابة لعدم الانضمام للمنتخب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، على مزاعم ادّعائه الإصابة لعدم الانضمام لصفوف "الفراعنة"، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.

في وقت سابق، تمّ استبعاد عاشور من معسكر منتخب مصر بداعي الإصابة، وحينها زعم البعض أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً ادّعى الإصابة ودخل في خلاف مع حسام حسن.

وكان إمام عاشور قد غادر مباراة النادي الأهلي ومنافسه زد في الدوري المصري، الخميس الماضي، عند الدقيقة 73 متأثراً بالإصابة.

ولم يتواجد عاشور في قائمة "الفراعنة" الأخيرة، التي ستخوض مباراتين أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

وقال إمام عاشور لقناة النادي الأهلي: "هل في أحد تأتي إليه دعوة من منتخب مصر ويرفضها؟!..من اللاعب الذي سيفعل ذلك؟!..ويقول إنه مصاب أو يدعي الإصابة، الناس تتعمد الحديث عني، رغم أنه هناك لاعبين مصابين ولم يلتحقوا بالمنتخب لم يتم الحديث عنهم إطلاقاً، لماذا أنا بالتحديد؟!".

وأضاف: "المدرب استبعدني من المعسكر (في وقت سابق) لأني مصاب وليس أدعي الإصابة، لو كان غير ذلك لكان الجهاز الفني والإداري تحدثا للإعلام، لا أكترث بما يتحدث البعض، لدي إجهاد في العضلة الخلفية وأنا رجل مصاب في الوقت الحالي، أنا أو أي لاعب نتمنى ارتداء قميص منتخب المنتخب".