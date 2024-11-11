دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن ناديا برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، الاثنين، عن طبيعة إصابات عدد من لاعبي الفريقين، التي تعرضوا لها خلال الآونة الأخيرة.

كشف "الفريق الكتالوني" أن لامين يامال يعاني من إصابة في الكاحل الأيمن من الدرجة الأولى، ولم يوضّح مدة غيابه إلا أن تقارير صحفية ذكرت أن اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا، سيغيب عن المستطيل الأخضر لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة.

وقال برشلونة إن روبرت ليفاندوفسكي يعاني من إصابة عضلية أسفل الظهر، على أن يغيب لمدة 10 أيام.

وبيّن فريق "الميرنغي" أن لوكاس فاسكيز يعاني من إصابة في العضلة المقربة الطويلة في ساقه اليسرى، وقالت تقارير إنه سيغيب لقرابة شهر.

وكشف ريال مدريد أن رودريغو تمّت إصابته في العضلة المستقيمة الفخذية في ساقه اليسرى، وذكرت تقارير أنه سيغيب لمدة تتراوح بين 5 إلى 6 أسابيع.

وتشهد مسابقة الدوري الإسباني (لا ليغا) منافسة كبيرة بين "الفريق الكتالوني" وغريمه "الميرنغي" على اللقب، إذ يتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، فيما يقع ريال مدريد في المركز الثاني بـ 27 نقطة.