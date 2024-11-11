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نشر الأحد ، 10 نوفمبر / تشرين الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أحرز اللاعب السعودي مروان الصحفي هدفين، ساعد من خلالهما في تعادل فريقه بيرشكوت مع منافسه كلوب بروج بهدفين لمثلهما، في مباراتهما، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري البلجيكي.

وسجّل مروان الصحفي هدفيه بتسديدتين من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقتين 53 و55 من زمن المباراة التي شهدت مشاركة مواطنه فيصل الغامدي.

ووصل مروان الصحفي (20 عامًا) للهدف رقم 4 مع بيرشكوت، عقب خوضه 7 مباريات بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2025/2024.

فيما وصل بيرشكوت للنقطة السابعة في المركز السادس عشر على سلم ترتيب أندية المسابقة هذا الموسم.