دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حرص نادي الهلال السعودي على وداع لاعبه السابق، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، الذي قرر اعتزال لعبة كرة القدم، بعدما أمضى قرابة 20 عامًا داخل المستطيل الأخضر.

وكتب فريق "الأزرق الهلالي" عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا)، الاثنين: "غوميز! بإمكانك الآن الاستمتاع بحياتك بعد اعتزال كرة القدم، لن ننساك "بافي" ولن ننسى المجد أزرق".

وكان بافيتيمبي غوميز قد مثّل نادي الهلال بين عامي 2018 و2022، وقد شارك في 154 مباراة، سجّل خلالها 116 هدفًا وقدم 19 تمريرة حاسمة.

وحقق غوميز عدداً من الألقاب مع فريق "الأزرق الهلالي"، أبرزها: الدوري السعودي للمحترفين، كأس الملك، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا، إضافة لفوزه بجائزة الهداف وأفضل لاعب في المسابقة الآسيوية عام 2019.

كما ارتدى البالغ من العمر 39 عامًا قمصان أندية سانت إتيان وليون وأولمبيك مارسيليا الفرنسيين وغلطة سراي التركي وكاواساكي فرونتالي الياباني، وظفر معها بألقاب عدّة، منها: كأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي والدوري التركي وكأس اليابان.