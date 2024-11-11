دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على مقارنة نجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بغيره من اللاعبين العرب.

وأعاد ساويرس عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، الاثنين، نشر تدوينة تقول: "عيب، ومرة ثانية عيب مقارنة محمد صلاح بأي لاعب عربي، سبب عيب المقارنة في نقطتين، الأولى معناها تنزيل من قيمة صلاح وهذا عيب أولي ورفع من قيمة لاعب آخر لم يحقق ما وصل إليه صلاح وهذا عيب ثاني".

وأضافت التدوينة: "لا أحد يقترب منه، في كوكب آخر وبعيد عن كل اللاعبين العرب في الماضي والحاضر، المستقبل وحده ربما يُعطينا لاعب يقترب منه وعندها للجميع الحق في مقارنته، في الوقت الحاضر، حرفيًا تخطى من سبقه ومن في عصره".

كان رجل الأعمال المصري يعلق على هذه التدوينة، قائلاً: "تمامًا"، في إشارة إلى رفضه مقارنة صلاح بأي لاعب عربي آخر.

في الآونة الأخيرة، واصل محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية واحدة تلو الأخرى بقميص فريق "الريدز".

وأصبح صلاح في المركز الثامن على سلم ترتيب هدّافي الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) تاريخيًا برصيد 164.

وكان محمد صلاح أول لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى ينجح بتسجيل 10 أهداف وصناعة 10 آخرين في مختلف مسابقات الموسم الجاري 2025/2024.