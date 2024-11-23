دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خسر نادي الهلال من أمام منافسه الخليج بثلاثة أهداف لاثنين، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وتعد هذه الهزيمة الأولى لفريق "الأزرق الهلالي" في دوري "روشن" هذا الموسم 2025/2024، بعد مرور 11 جولة.

نستعرض فيما يلي ترتيب المراكز العشرة الأولى في المسابقة:

1-الهلال (28 نقطة، 18+).

2-الاتحاد (27 نقطة، 16+)، مع تبقي مباراة للفريق.

3-النصر (22 نقطة، 12+).

4-الشباب (22 نقطة، 8+).

5-القادسية (22 نقطة، 7+).

6-الخليج (19 نقطة، 1+).

7-الأهلي (17 نقطة، 6+).

8-التعاون (15 نقطة، 1+)

9-الرائد (14 نقطة، 0).

10-الرياض (14 نقطة، 2-).