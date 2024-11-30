كيف دافع مدرب ريال مدريد عن كيليان مبابي بعد انتقادات بسبب مستواه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، إن كيليان مبابي يتأقلم ويسجل الأهداف مع "الميرنغي"، موضّحاً أن اللاعب لا يعاني من أي مشكلة فردية.

وتعرض مبابي لانتقادات من قِبل البعض بسبب مستواه منذ انضمامه إلى نادي ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بالتزامن مع تذبذب نتائج الفريق بمختلف المسابقات.

وأهدر كيليان مبابي ركلة جزاء خلال مواجهة الفريق مع ليفربول الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدور الأول من دوري أبطال أوروبا.

وتحدّث أنشيلوتي لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي، السبت، قائلاً: "مشكلة مبابي هي مشكلة الجميع، يجب أن نحاول تقديم أفضل نسخة من أنفسنا، منه، مني، ومن جميع اللاعبين، المشكلة لا تتعلق بلاعب واحد، ولكن بالفريق الذي لم يتمكن من تحقيق الاستمرارية وتقديم أفضل نسخة منه".

وأضاف: "فكرتنا هي التحسين وبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك، فكرة مبابي هي نفس فكرة الآخرين، ليست مشكلة فردية للاعب جديد، إنه يتأقلم ويسجل الأهداف ويشارك في الهجوم مع تقديم تمريرات حاسمة، يمكنه تقديم ما هو أفضل، مثلنا جميعاً".

وأردف كارلو أنشيلوتي: "يدرك ما عليه فعله، وسيحاول كالجميع، تم التركيز عليه في مباراة ليفربول لأنه أهدر ركلة جزاء، لكن كثيرين أهدروا ركلات جزاء وعلينا مواصلة دعمه".

وتابع: "أنا مثل مبابي، أحاول بذل كلّ ما في وسعي لإخراج أفضل نسخة من نفسي، تشير النتائج إلى أنني لم أنجح في ذلك بعد، لستُ سعيداً، لكنني قلق فقط، أنا على ثقة من أننا سنصلح الأمر، كما جرت العادة، أنا سعيد للغاية على الصعيد الشخصي، مرآة المدرب هو الفريق، وعندما يفتقر إلى التركيز أو إلى أي شيء آخر، فهذه مسؤولية المدرب".

وكان كيليان مبابي (25 عاماً) قد أحرز 9 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، بعد خوض 18 مباراة بجميع البطولات هذا الموسم.